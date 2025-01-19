Большунов упал за километр до финиша скиатлона на Кубке России, потеряв шансы на медаль

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов упал меньше чем за километр до финиша скиатлона в рамках пятого этапа Кубка России – 2024/2025 в Казани. Это произошло на небольшом спуске. Что послужило причиной падения Большунова, пока неизвестно.

Фото: скриншот из трансляции

До падения Большунов шёл в начале пелотона на третьем-четвёртом месте, из-за падения Александр финишировал лишь 23-м. По всей видимости, Большунов был сильно раздосадован падением, так как начал снимать лыжи ещё до того, как пересёк финишную черту.

Фото: скриншот из трансляции

Скиатлон (10+10 км) выиграл Сергей Ардашев, вторым стал Савелий Коростелёв, который упал на старте гонки, но смог вернуться в лидирующую группу. Тройку лучших замкнул Илья Семиков.