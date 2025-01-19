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Большунов упал за километр до финиша скиатлона на Кубке России, потеряв шансы на медаль

Большунов упал за километр до финиша скиатлона на Кубке России, потеряв шансы на медаль
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов упал меньше чем за километр до финиша скиатлона в рамках пятого этапа Кубка России – 2024/2025 в Казани. Это произошло на небольшом спуске. Что послужило причиной падения Большунова, пока неизвестно.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
19 января 2025, воскресенье. 12:50 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
44:46.8
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.1
3
Илья Семиков
Республика Коми
+0.2

Фото: скриншот из трансляции

До падения Большунов шёл в начале пелотона на третьем-четвёртом месте, из-за падения Александр финишировал лишь 23-м. По всей видимости, Большунов был сильно раздосадован падением, так как начал снимать лыжи ещё до того, как пересёк финишную черту.

Фото: скриншот из трансляции

Скиатлон (10+10 км) выиграл Сергей Ардашев, вторым стал Савелий Коростелёв, который упал на старте гонки, но смог вернуться в лидирующую группу. Тройку лучших замкнул Илья Семиков.

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