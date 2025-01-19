Фрида Карлссон с большим отрывом победила в масс-старте на шестом этапе Кубка мира
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Шведская лыжница Фрида Карлссон стала победительницей масс-старта классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка мира – 2024/2025. Она преодолела дистанцию 20 км за 55.29,1.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Ле Рус
Женщины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
19 января 2025, воскресенье. 13:20 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
55:29.1
2
Эбба Андерссон
Швеция
+1:29.9
3
Тереза Штадлобер
Австрия
+1:41.3
Второе место заняла ещё одна представительница Швеции, Эбба Андерссон, отставшая от лидера на 1.29,9. Тройку сильнейших замкнула Тереза Штадлобер из Австрии (+1.41,3).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Шестой этап. Ле Рус (Франция). Спринт классическим стилем. Женщины:
- Фрида Карлссон (Швеция) — 55.29,1.
- Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 1.29,9.
- Тереза Штадлобер (Австрия) +1.41,3.
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +2.07,4.
- Катарина Хенниг (Германия) +2.21,0.
- Кертту Нисканен (Финляндия) +2.21,6.
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