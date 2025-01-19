Фрида Карлссон с большим отрывом победила в масс-старте на шестом этапе Кубка мира

Шведская лыжница Фрида Карлссон стала победительницей масс-старта классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка мира – 2024/2025. Она преодолела дистанцию 20 км за 55.29,1.

Второе место заняла ещё одна представительница Швеции, Эбба Андерссон, отставшая от лидера на 1.29,9. Тройку сильнейших замкнула Тереза Штадлобер из Австрии (+1.41,3).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Шестой этап. Ле Рус (Франция). Спринт классическим стилем. Женщины: