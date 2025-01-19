Савелий Коростелёв упал во время скиатлона на этапе КР в Казани, но смог завоевать серебро
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Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв упал на пятом круге скиатлона (10x10) в рамках пятого этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Казани.
Фото: Скриншот из трасляции
Несмотря на падение, Коростелёв сумел сократить отставание и финишировал вторым с отставание от победителя +0,1 секунды.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
19 января 2025, воскресенье. 12:50 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
44:46.8
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.1
3
Илья Семиков
Республика Коми
+0.2
Представитель Республики Татарстан Сергей Ардашев пришёл первым, пройдя дистанцию за 44.46,8. Лыжник Илья Семиков финишировал третьим (+0,2). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов на отметке 18,35 км шёл третьим, но упал и финишировал 23-м. В женском скиатлоне победу одержала лыжница Дарья Непряева, пройдя дистанцию за 51.06,1.
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