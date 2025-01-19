Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Коростелёв — о падении: оно произошло на спуске — было тяжело. Хотелось просто доехать

Коростелёв — о падении: оно произошло на спуске — было тяжело. Хотелось просто доехать
Аудио-версия:
Комментарии

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв прокомментировал своё выступление в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани. Лыжник занял второе место, упав несколько раз по ходу прохождения дистанции.

«Первый раз упал недалеко от бонусной отсечки, где-то метров за 500 до неё. Получилось так, что у меня лыжи разъехались, я пробороздил новую лыжню. А второй момент случился уже ближе к концу, когда были тактические перестроения. Перед этим же подъёмом, но на следующем кругу, на подъёме после спуска. Мы все очень плотно шли и сцепились лыжами, палками, я даже не понял, если честно, как. И у меня сломалась палка, и у Вити Жуля сломалась. Удачно успел взять запасную у тренера.

После первого падения, так как оно произошло на спуске, было тяжело. Теряешь много позиций сразу, времени. Хотелось просто доехать гонку. Но нашёл в себе силы продолжить, понял, что слишком много очков иначе в общем зачёте Кубка России проиграю. Первое-второе место общего зачёта, поэтому соперничество с Сергеем Ардашевым принципиальное», – передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android