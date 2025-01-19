Коростелёв — о падении Большунова: со всеми случается. Был увлечён своей борьбой

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв прокомментировал падение Александра Большунова в скиатлоне на этапе Кубка России — 2024/2025 в Казани.

«Я был немножко увлечён своей борьбой, мы там за ближний радиус спорили. Но да, я видел, что кто-то упал. Краем глаза заметил, что восьмой номер, что Саша упал. Что сказать – со всеми случается. Ваня Горбунов, кажется, ехал за ним, но опять же – я не разобрал», – передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сергей Ардашев пришел первым, пройдя дистанцию за 44.46,8. Коростелёв — второй (+0,1). Представитель Республики Коми Илья Семиков финишировал третьим (+0,2).