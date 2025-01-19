Коростелёв — о падении Большунова: со всеми случается. Был увлечён своей борьбой
Поделиться
Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв прокомментировал падение Александра Большунова в скиатлоне на этапе Кубка России — 2024/2025 в Казани.
«Я был немножко увлечён своей борьбой, мы там за ближний радиус спорили. Но да, я видел, что кто-то упал. Краем глаза заметил, что восьмой номер, что Саша упал. Что сказать – со всеми случается. Ваня Горбунов, кажется, ехал за ним, но опять же – я не разобрал», – передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Сергей Ардашев пришел первым, пройдя дистанцию за 44.46,8. Коростелёв — второй (+0,1). Представитель Республики Коми Илья Семиков финишировал третьим (+0,2).
Комментарии
- 19 января 2025
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:56
-
14:35
-
13:56
-
13:43
-
13:41
-
13:37
-
13:35
-
13:33
-
13:23
-
13:09
-
11:56
-
11:37
-
11:09
-
08:00
-
07:00
- 18 января 2025
-
23:34
-
21:55
-
21:41
-
21:27
-
20:55
-
19:51
-
18:38
-
18:25
-
16:57
-
16:10
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:38
-
15:33
-
15:28
-
15:16