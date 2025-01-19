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Коростелёв — о неудаче в спринте: после финиша уже ходил весёлый и смеялся над собой

Коростелёв — о неудаче в спринте: после финиша уже ходил весёлый и смеялся над собой
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Савелий Коростелёв прокомментировал своё выступление в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани и рассказал о том, как воспринял неудачу в спринте. Савелий накануне выбыл в полуфинальном раунде.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
19 января 2025, воскресенье. 12:50 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
44:46.8
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.1
3
Илья Семиков
Республика Коми
+0.2

«Когда выезжал за Ардашевым третьим – уже был счастлив. С такими моментами, со всеми своими приключениями выезжать на финише в топ-3 – это уже что-то с чем-то. Немножко не хватило, увы, сил на финише. Плюс первый коридор был не совсем прокатанный. Все по второму-третьему финишируют. Но рад, что получилось обогнать Семикова. До Сергея чуть-чуть буквально не дотянул. Но, опять же, учитывая все свои приключения – результат более чем успешный.

Самочувствие в целом на девять. Исполнение – на семёрку. Сохранил ли больше сил после вылета в спринте в полуфинале? Номинально это всё, скорее. Один забег – это не сильно влияет. Но есть такой момент, что мы чуть больше с Ардашевым сил, получается, сэкономили. Злость за неудачу? Да никакой не было. Вчера после финиша уже ходил весёлый, сам смеялся над собой с этого момента. Так что не злость была, скорее – адреналин», – передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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