Ардашев: понимал, что будет борьба либо с последнего подъёма, либо уже на финише

Чемпион России, чемпион мира среди молодёжи лыжник Сергей Ардашев рассказал о впечатлениях от победы в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани.

«Эмоции уже подутихли. Всё круто, конечно. Гонка была суетная достаточно, темп был местами высокий, местами мы затихали. А так все пытались держаться первых позиций. Потому что, если вдруг будет резкая атака, сзади можно не выбраться уже. Ты не успеешь, поймаешь просвет, лидеры убегут. Поэтому все лезли вперёд.

Ситуацию по ходу гонки мне не сообщали, информации не было. Но в любом случае всё сам видишь в целом, можно обернуться, смотришь, кто рядом, кто сзади едет, какая ситуация. Я сразу понимал, что будет борьба либо с последнего подъёма, либо на финише уже. И действовал по ситуации. Для меня главным было забрать два бонусных очка, выйти вперёд. А так дальше всё держался сзади, аккуратно», – передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.