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Ардашев — о падении Большунова: малейшие пять сантиметров — захватился бы лыжей

Ардашев — о падении Большунова: малейшие пять сантиметров — захватился бы лыжей
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Лыжник Сергей Ардашев прокомментировал эпизод с падением Александра Большунова в скиатлоне на пятом этапе Кубка России — 2024/2025 в Казани.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
19 января 2025, воскресенье. 12:50 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
44:46.8
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.1
3
Илья Семиков
Республика Коми
+0.2

«Этот момент был практически передо мной. Успел резко увернуть от него, не попасть в этот завал. Там малейшие пять сантиметров, я, скорее всего, захватился бы лыжей и тоже мог упасть. Что конкретно произошло, не могу сказать, как-то всё быстро так произошло. Скорость была высокая. Главное – успел увернуть от этого падения», – передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

До падения Большунов шёл в начале пелотона на третьем-четвёртом месте, из-за падения Александр финишировал лишь 23-м. Ардашев выиграл cкиатлон, вторым стал Савелий Коростелёв, который упал на старте гонки, но смог вернуться в лидирующую группу. Тройку лучших замкнул Илья Семиков.

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