Ардашев — о падении Большунова: малейшие пять сантиметров — захватился бы лыжей

Лыжник Сергей Ардашев прокомментировал эпизод с падением Александра Большунова в скиатлоне на пятом этапе Кубка России — 2024/2025 в Казани.
«Этот момент был практически передо мной. Успел резко увернуть от него, не попасть в этот завал. Там малейшие пять сантиметров, я, скорее всего, захватился бы лыжей и тоже мог упасть. Что конкретно произошло, не могу сказать, как-то всё быстро так произошло. Скорость была высокая. Главное – успел увернуть от этого падения», – передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
До падения Большунов шёл в начале пелотона на третьем-четвёртом месте, из-за падения Александр финишировал лишь 23-м. Ардашев выиграл cкиатлон, вторым стал Савелий Коростелёв, который упал на старте гонки, но смог вернуться в лидирующую группу. Тройку лучших замкнул Илья Семиков.
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