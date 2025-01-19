Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Ардашев — о Коростелёве: подстёгиваем друг друга. Постоянно вместе практически

Ардашев — о Коростелёве: подстёгиваем друг друга. Постоянно вместе практически
Аудио-версия:
Комментарии

Лыжник Сергей Ардашев высказался о соперничестве с Савелием Коростелёвым. Сегодня, 19 января, Ардашев в финишном створе вырвал победу в скиатлоне у Коростелёва на пятом этапе Кубка России — 2024/2025 в Казани.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
19 января 2025, воскресенье. 12:50 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
44:46.8
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.1
3
Илья Семиков
Республика Коми
+0.2

«Когда вышел из-за Семикова, сначала шёл немного впереди. Потом смотрю, Савелий начинает настигать. Вернее, я даже не знал, что там именно Коростелёв, я видел, что там кто-то идёт, и уже до самого финиша начал работать и добавлять.

В спринте получилось так, что мы с Савелием вместе не прошли в финал. Всякое бывает, это спорт. Контактная борьба. Такая атмосфера была, я был сильно заряжен на тот спринт… Но что-то не удалось. А сегодня мы на финише снова с Коростелёвым вместе боролись. Сегодня реабилитировался, показал свой максимум. На коньковых дистанциях финиш получается пока хороший.

С Савелием в общем зачёте мы рядом. Я на первом месте, он следом на втором. Подстёгиваем друг друга. Но мы тренируемся в одной группе, на одни и те же сборы вместе ездим, одну и ту же работу выполняем регулярно. Постоянно вместе практически, поэтому хорошо друг друга знаем», – передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Ардашев: понимал, что будет борьба либо с последнего подъёма, либо уже на финише
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android