Ардашев — о Коростелёве: подстёгиваем друг друга. Постоянно вместе практически

Лыжник Сергей Ардашев высказался о соперничестве с Савелием Коростелёвым. Сегодня, 19 января, Ардашев в финишном створе вырвал победу в скиатлоне у Коростелёва на пятом этапе Кубка России — 2024/2025 в Казани.

«Когда вышел из-за Семикова, сначала шёл немного впереди. Потом смотрю, Савелий начинает настигать. Вернее, я даже не знал, что там именно Коростелёв, я видел, что там кто-то идёт, и уже до самого финиша начал работать и добавлять.

В спринте получилось так, что мы с Савелием вместе не прошли в финал. Всякое бывает, это спорт. Контактная борьба. Такая атмосфера была, я был сильно заряжен на тот спринт… Но что-то не удалось. А сегодня мы на финише снова с Коростелёвым вместе боролись. Сегодня реабилитировался, показал свой максимум. На коньковых дистанциях финиш получается пока хороший.

С Савелием в общем зачёте мы рядом. Я на первом месте, он следом на втором. Подстёгиваем друг друга. Но мы тренируемся в одной группе, на одни и те же сборы вместе ездим, одну и ту же работу выполняем регулярно. Постоянно вместе практически, поэтому хорошо друг друга знаем», – передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.