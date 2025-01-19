Ардашев — о танцах: в школе ещё учился. Если поработать руками — можно и на лыжах

Лидер общего зачёта Кубка России Сергей Ардашев прокомментировал свой победный танец во время церемонии награждения.

«На танец победителя меня мотивировали болельщики. Приближаешься к финишу и видишь, как весь стадион взрывается. Это очень классные эмоции. Танец – это моя давняя страсть, идея давно такая была. Я с детства танцую, помню, даже в школе учился танцам. Пару движений запомнил, что-то своё ещё добавил. Публика тепло реагирует, людям нравится, все поддерживают – это здорово.

Танцевать на лыжах? Будет трудно, но, если поработать руками, наверное, возможно и на лыжах. Будем думать над этим, был бы повод для танца, главное», – передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.