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Ардашев — о танцах: в школе ещё учился. Если поработать руками — можно и на лыжах

Ардашев — о танцах: в школе ещё учился. Если поработать руками — можно и на лыжах
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Лидер общего зачёта Кубка России Сергей Ардашев прокомментировал свой победный танец во время церемонии награждения.

«На танец победителя меня мотивировали болельщики. Приближаешься к финишу и видишь, как весь стадион взрывается. Это очень классные эмоции. Танец – это моя давняя страсть, идея давно такая была. Я с детства танцую, помню, даже в школе учился танцам. Пару движений запомнил, что-то своё ещё добавил. Публика тепло реагирует, людям нравится, все поддерживают – это здорово.

Танцевать на лыжах? Будет трудно, но, если поработать руками, наверное, возможно и на лыжах. Будем думать над этим, был бы повод для танца, главное», – передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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