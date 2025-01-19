Вяльбе — о Большунове: больше не буду ничего говорить про Сашу. Оставьте его в покое

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о текущем состоянии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и поделилась впечатлениями от скиатлона на этапе Кубка России, где Большунов упал незадолго до финиша.

«Я больше не буду говорить ничего про Сашу. Спросили у меня три назад – ничего не поменялось. Всё у него хорошо, всё в порядке. Оставьте его просто в покое. Драматизм в мужской гонке? В этом заключается некий интерес для болельщика. Как вы выразились – драматизм.

Но я, конечно, всегда хочу, чтобы всё было поспокойнее. Чтобы спортсмены без травм, без падений доходили до финиша. Чтобы не ломали палки, другой инвентарь. Но это спорт и такие инциденты – часть спорта, часть соревнований. Это масс-старт, такое случается везде и всегда. Мы только наблюдатели, молимся, чтобы никто ничего не сломал», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

До падения Большунов шёл в начале пелотона на третьем-четвёртом месте, из-за падения Александр финишировал лишь 23-м. Победителем cкиатлона стал Сергей Ардашев, вторым финишировал Савелий Коростелёв, который упал на старте гонки, но смог вернуться в лидирующую группу. Тройку лучших замкнул Илья Семиков.