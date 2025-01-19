Вяльбе — о Непряевой: победа Даши — неожиданность. Она у нас больше по спринту

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об организации проведения пятого этапа Кубка России — 2024/2025 в Казани.

«Всё круто – на самом деле нет слов даже. Ещё круче, чем в прошлом году, хотя уже в прошлом году всё было супер, не считая холодной погоды. Отличная организация, сами гонки очень крутые.

Претензий никаких к организаторам нет, и дело не в моём отношении к Казани, это на самом деле так. Если есть какая-то критика – я сразу говорю об этом. Сразу обсуждаем. Есть какие-то мелочи, но они решались сразу здесь на коленке.

Перед каждой гонкой было несколько человек, на кого хотелось поставить, и практически всегда угадывали. Но всё равно неожиданности были. Сегодняшняя женская гонка – самая большая неожиданность. Всё-таки Даша Непряева у нас больше тяготеет по спринтерским гонкам. Но она молодец, справилась.

В целом интересно видеть такую борьбу, когда всё решается на финише. Обе гонки доказали, что борьба идёт до самого последнего момента. До самой финишной прямой. Нельзя ни в коем случае думать заранее, что всё хорошо или всё плохо», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сегодня, 19 января, в Казани прошёл заключительный день пятого этапа Кубка России. Лыжница Дарья Непряева, представляющая Республику Татарстан, одержала победу в женском скиатлоне (2x10 км), у мужчин первенствовал Сергей Ардашев.