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Вяльбе — о Непряевой: победа Даши — неожиданность. Она у нас больше по спринту

Вяльбе — о Непряевой: победа Даши — неожиданность. Она у нас больше по спринту
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Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об организации проведения пятого этапа Кубка России — 2024/2025 в Казани.

«Всё круто – на самом деле нет слов даже. Ещё круче, чем в прошлом году, хотя уже в прошлом году всё было супер, не считая холодной погоды. Отличная организация, сами гонки очень крутые.

Претензий никаких к организаторам нет, и дело не в моём отношении к Казани, это на самом деле так. Если есть какая-то критика – я сразу говорю об этом. Сразу обсуждаем. Есть какие-то мелочи, но они решались сразу здесь на коленке.

Перед каждой гонкой было несколько человек, на кого хотелось поставить, и практически всегда угадывали. Но всё равно неожиданности были. Сегодняшняя женская гонка – самая большая неожиданность. Всё-таки Даша Непряева у нас больше тяготеет по спринтерским гонкам. Но она молодец, справилась.

В целом интересно видеть такую борьбу, когда всё решается на финише. Обе гонки доказали, что борьба идёт до самого последнего момента. До самой финишной прямой. Нельзя ни в коем случае думать заранее, что всё хорошо или всё плохо», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
19 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Дарья Непряева
Республика Татарстан
51:06.1
2
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+0.3
3
Арина Каличева
Москва - Вологодская область
+0.9

Сегодня, 19 января, в Казани прошёл заключительный день пятого этапа Кубка России. Лыжница Дарья Непряева, представляющая Республику Татарстан, одержала победу в женском скиатлоне (2x10 км), у мужчин первенствовал Сергей Ардашев.

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