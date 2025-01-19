Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вяльбе — о Фалеевой: Насте надо работать. Наталья очень уверенно вернулась — будет тяжело

Вяльбе — о Фалеевой: Насте надо работать. Наталья очень уверенно вернулась — будет тяжело
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о соперничестве Анастасии Фалеевой и Натальи Терентьевой в спринтерских гонках. Ранее на этапе Кубка России в Казани Фалеева заняла первое место в спринте, Терентьева — второе.

Фалеева выиграла шесть спринтерских гонок подряд, в то время как Терентьева только возвращается после паузы, связанной с беременностью.

«Фалеевой будет сложно. Наталья очень уверенно вернулась. Так что не факт, как оно всё будет. Была бы трасса немного посложнее, чем здесь, возможно, и сейчас бы уже выиграла. Так что Насте надо работать. Много работать», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android