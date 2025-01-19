Вяльбе — о Фалеевой: Насте надо работать. Наталья очень уверенно вернулась — будет тяжело

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о соперничестве Анастасии Фалеевой и Натальи Терентьевой в спринтерских гонках. Ранее на этапе Кубка России в Казани Фалеева заняла первое место в спринте, Терентьева — второе.

Фалеева выиграла шесть спринтерских гонок подряд, в то время как Терентьева только возвращается после паузы, связанной с беременностью.

«Фалеевой будет сложно. Наталья очень уверенно вернулась. Так что не факт, как оно всё будет. Была бы трасса немного посложнее, чем здесь, возможно, и сейчас бы уже выиграла. Так что Насте надо работать. Много работать», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.