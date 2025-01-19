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Легков — о трассе в Казани: затяжная прямая на финише вырубает. Надо рассчитывать силы

Легков — о трассе в Казани: затяжная прямая на финише вырубает. Надо рассчитывать силы
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Олимпийский чемпион Александр Легков поделился своими впечатлениями от пятого этапа Кубка России в Казани и рассказал об особенностях трассы на лыжно-биатлонном стадионе «Мирный».

«Здесь всегда всё проходит очень здорово, дружно и гостеприимно. С большой любовью, отношением. Шикарной трассой, несмотря на погоду. Идеальное освещение — удобно вечером кататься. Такая атмосфера, где всех спортсменов поддерживают. И сами они смогли показать на не самой простой трассе интересные гонки, выдавали запоминающийся финиш. Я лично катался много раз тут, каждый день, пока был в Казани.

Какой-то принципиальной сложности нет, каждая трасса по-своему трудная, своеобразная. Где-то посложнее подъёмы, где-то — покороче. В этой трассе есть один момент, про который можно говорить постоянно, — это длинная затяжная прямая на финише. Вроде бы равнина, но, по словам спортсменов, так тебя вырубает, что надо хорошо подумать, выходя на неё в начале, как ты должен разгоняться, чтобы прийти к финишу уже первым, как разложиться, рассчитать силы», — передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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