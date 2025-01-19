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Легков — о Большунове: никто не говорит, что он уже всё. Не упал бы — боролся бы за победу

Легков — о Большунове: никто не говорит, что он уже всё. Не упал бы — боролся бы за победу
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Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал выступление трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на этапе Кубка России в Казани.

В скиатлоне Большунов упал незадолго до финиша и не попал в число призёров соревнований. Гонку с раздельного старта спортсмен пропустил, в спринте занял третье место.

«Саню Большунова очень жаль, видно было, что он очень сильно расстроился. Но это спорт, бывает и такое. Никто не говорит, что он там уже всё. Если бы он не упал, боролся бы со всеми остальными за победу на финише, за первое место. Не удалось понять, что произошло в эпизоде с падением Александра, я быстро убежал тогда на студию, не комментировал до конца гонку. Ребята, кто рядом был, тоже не видели.

Ардашев — лидер общего зачёта, не всё у него здесь получалось, а тут наконец-то вернулся. Как сказал коллега Романов, «папочка — дома». Самый наш «дерзкий лыжник» Семиков порадовал, мы его отмечали, я на него ставил ещё в начале гонки. Мальцева ждал в призах, сын приехал поболеть за отца. Немножко не получилось у него, наверное, темп был не такой сильный. Плотная группа», — передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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