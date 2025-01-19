«Горбунов палкой задел носок его лыжи». Бородавко — о падении Большунова в скиатлоне

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал ситуацию с падением трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в скиатлоне на этапе Кубка России — 2024/2025 в Казани.

— Там на спуске был контакт, а Саша находился в слепой зоне. Иван Горбунов лыжной палкой задел носок лыжи, она поменяла направление, что спровоцировало падение. Было чётко видно, что Ваня задел невольно, умысла никакого не было. Саша в порядке, всё хорошо.

— У Большунова сейчас не лучшая серия. Наверное, сильно расстроился?

— Конечно, расстроился. Но сказал, что ему самому надо было уходить раньше. А так было бы всё нормально. Сам довёл до этого падения. Он винит прежде всего себя, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

До падения Большунов шёл в начале пелотона на третьем-четвёртом месте, из-за падения Александр финишировал лишь 23-м. Победителем cкиатлона стал Сергей Ардашев, вторым финишировал Савелий Коростелёв, который упал на старте гонки, но смог вернуться в лидирующую группу. Тройку лучших замкнул Илья Семиков.