Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Легков — о Коростелёве: трэш, оставалось только маме позвонить и комбинезон порвать

Легков — о Коростелёве: трэш, оставалось только маме позвонить и комбинезон порвать
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал выступление Савелия Коростелёва в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
19 января 2025, воскресенье. 12:50 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
44:46.8
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.1
3
Илья Семиков
Республика Коми
+0.2

Спортсмен несколько раз упал по ходу прохождения дистанции, однако сумел занять второе место.

«Победили и попали в призы в целом все те спортсмены, которые уже мелькали, всегда периодически побеждают, давно выступают, появляются в призах. Все, кому надо знать. Но уверен, что все ждут уже чемпионата России. Хочу приехать в Казань поесть ещё чак-чака, конины, плова. Татары — лучшие.

Ничего такого сверхъестественного, кажется, не произошло. Трэш, конечно, случился в мужской гонке, там и Коростелёв всё наделал, что можно было. Оставалось, наверное, только маме ему позвонить прямо на трассе и комбинезон порвать. А остальное всё, что можно было, в этой гонке он сделал. Рассказывал нам, как ломал палки, грыз лыжи, надевал шапку, снимал шапку, вытирал снег, ехал к финишу, а в итоге ещё и в тройку попал», — передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Вяльбе — о Большунове: больше не буду ничего говорить про Сашу. Оставьте его в покое
Материалы по теме
Большунов упал и финишировал без лыж. Коростелёв упал и стал вторым. Огонь в скиатлоне
Большунов упал и финишировал без лыж. Коростелёв упал и стал вторым. Огонь в скиатлоне
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android