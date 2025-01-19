Легков — о Коростелёве: трэш, оставалось только маме позвонить и комбинезон порвать

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал выступление Савелия Коростелёва в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани.

Спортсмен несколько раз упал по ходу прохождения дистанции, однако сумел занять второе место.

«Победили и попали в призы в целом все те спортсмены, которые уже мелькали, всегда периодически побеждают, давно выступают, появляются в призах. Все, кому надо знать. Но уверен, что все ждут уже чемпионата России. Хочу приехать в Казань поесть ещё чак-чака, конины, плова. Татары — лучшие.

Ничего такого сверхъестественного, кажется, не произошло. Трэш, конечно, случился в мужской гонке, там и Коростелёв всё наделал, что можно было. Оставалось, наверное, только маме ему позвонить прямо на трассе и комбинезон порвать. А остальное всё, что можно было, в этой гонке он сделал. Рассказывал нам, как ломал палки, грыз лыжи, надевал шапку, снимал шапку, вытирал снег, ехал к финишу, а в итоге ещё и в тройку попал», — передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.