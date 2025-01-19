Легков – об Олимпиаде для российских лыжников: спросите у Томаса Баха

Олимпийский чемпион Александр Легков высказался по поводу перспектив допуска российских лыжников на Олимпиаду в Милане.

«Никаких мыслей у меня пока нет касательно Олимпиады. Если спрашиваете поедем или нет, то это не у меня надо спрашивать, а у Томаса Баха. А я могу сказать, что мы смотрим за нашими спортсменами, надеемся, что у них всё будет хорошо, будет должная мотивация. И если будет дальше какая-то квота, мне задавали уже такой вопрос, кого я бы хотел видеть.

И я назвал одного молодого спортсмена. Не потому, что я отношусь к другим нашим лидерам хуже или что-то ещё. Вопрос в том, что если вдруг представим себе, разные бывают сценарии. И если будет такой, что нужно кого-то выбрать или отправить, так нужно отправлять того, у кого будет шанс претендовать на медаль. А у кого они есть – им низкий поклон», – передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.