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Легков — о Терентьевой: она лучшая лыжница мира, соперницам нужно её бояться

Легков — о Терентьевой: она лучшая лыжница мира, соперницам нужно её бояться
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Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал выступление Натальи Терентьевой на пятом этапе Кубка России в Казани.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
19 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Дарья Непряева
Республика Татарстан
51:06.1
2
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+0.3
3
Арина Каличева
Москва - Вологодская область
+0.9

Терентьева заняла первое место в гонке с раздельным стартом и стала второй в спринте. Пять месяцев назад Наталья родила.

«Меня вообще не удивили результаты Натальи Терентьевой. Возможно, кто-то скажет, что это невероятно, но не для меня. Ничего себе, так быстро вернулась… Послушайте, да нет ничего в этом сверхъестественного. Она — лидер, она — лучшая лыжница мира. Обладательница Кубка мира, «Тур де Ски» выигрывала, Олимпийские игры.

Конечно, ей сейчас сложнее, не всё так просто даётся. Но вернуться ей было не суперсложно. Она просто потренировалась, включила голову. Видно, насколько она мотивирована и как эту мотивацию показала. Я был уверен, что всё так и будет. Дальше всем соперницам нужно будет её бояться. Потому что форма поднимается, дальше с ней будет сложнее. Так что никакого удивления. Она — лучшая и доказала это», — передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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