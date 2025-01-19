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Легков — об отборе на Олимпиаду: прежде всего — спортивный принцип

Легков — об отборе на Олимпиаду: прежде всего — спортивный принцип
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Олимпийский чемпион Александр Легков поделился своим мнением о принципе отбора лыжников на Олимпиаду в Милане в случае допуска российских спортсменов.

«Все ребята сильные, но есть ещё, конечно, и спортивный принцип. Я тоже не понимаю, как можно определить спортсмена заранее. Будет, предположим, Александр Большунов, как мы привыкли, лучшим из лучших. Конечно же, он должен будет ехать. Будет Коростелёв — значит, он. Будет Ардашев или Семиков — значит, они. Важен спортивный принцип, он должен быть превыше всего.

Могут быть разные условия, и если они скажут, что мы должны выбрать в июле? И как это прогнозировать? Получается, выбирать по итогам чемпионата России, который пройдёт в Казани в марте. И тогда будем тут голову ломать. Однако не факт, конечно, что спустя год этот спортсмен будет так же хорош. Это всё гадание на кофейной гуще», — передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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