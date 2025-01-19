Вильям Порома выиграл масс-старт классическим стилем на этапе Кубка мира в Ле Рус

Шведский лыжник Вильям Порома стал победителем масс-старта классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Ле Рус (Франция). Он преодолел дистанцию за 53.41,1.

Вторым стал представитель Финляндии Ийво Нисканен, отстав от лидера на 0,9. Тройку сильнейших замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт классическим стилем. Мужчины:

Вильям Порома (Швеция) — 53.41,1 Ийво Нисканен (Финляндия) — отставание +0,9 Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +5,0 Эрик Вальнес (Норвегия) +10,8 Уго Лапалус (Франция) +12,4 Мика Фермойлен (Австрия) +12,7 Фридрих Мох (Германия) +14,4 Йонас Бауман (Швейцария) +16,0 Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) +17,4 Иринеу Эстеве Альтимирас (Андорра) +25,8