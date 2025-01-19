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Вильям Порома выиграл масс-старт классическим стилем на этапе Кубка мира в Ле Рус

Вильям Порома выиграл масс-старт классическим стилем на этапе Кубка мира в Ле Рус
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Шведский лыжник Вильям Порома стал победителем масс-старта классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Ле Рус (Франция). Он преодолел дистанцию за 53.41,1.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Ле Рус
Мужчины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
19 января 2025, воскресенье. 17:45 МСК
Окончено
1
Вильям Порома
Швеция
51:43.1
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+0.9
3
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+5.0

Вторым стал представитель Финляндии Ийво Нисканен, отстав от лидера на 0,9. Тройку сильнейших замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт классическим стилем. Мужчины:

  1. Вильям Порома (Швеция) — 53.41,1
  2. Ийво Нисканен (Финляндия) — отставание +0,9
  3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +5,0
  4. Эрик Вальнес (Норвегия) +10,8
  5. Уго Лапалус (Франция) +12,4
  6. Мика Фермойлен (Австрия) +12,7
  7. Фридрих Мох (Германия) +14,4
  8. Йонас Бауман (Швейцария) +16,0
  9. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) +17,4
  10. Иринеу Эстеве Альтимирас (Андорра) +25,8
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