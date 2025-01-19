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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев продолжает лидировать, Большунов — пятый

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев продолжает лидировать, Большунов — пятый
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Лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. После победы в скиатлоне на пятом этапе в Мирном в его активе 666 очков.

Второе место занимает серебряный призёр сегодняшней гонки Савелий Коростелёв с результатом 597. Тройку сильнейших замыкает Иван Горбунов (574).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 666 очков.
  2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 597.
  3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 574.
  4. Илья Семиков (Республика Коми) — 473.
  5. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 433.
  6. Артём Мальцев (Тюменская область) — 412.
  7. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 359.
  8. Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 334.
  9. Дмитрий Жуль (Красноярский край) — 310.
  10. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) — 298.
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