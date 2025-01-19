Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев продолжает лидировать, Большунов — пятый

Лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. После победы в скиатлоне на пятом этапе в Мирном в его активе 666 очков.

Второе место занимает серебряный призёр сегодняшней гонки Савелий Коростелёв с результатом 597. Тройку сильнейших замыкает Иван Горбунов (574).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины: