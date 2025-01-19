Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев продолжает лидировать, Большунов — пятый
Лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. После победы в скиатлоне на пятом этапе в Мирном в его активе 666 очков.
Второе место занимает серебряный призёр сегодняшней гонки Савелий Коростелёв с результатом 597. Тройку сильнейших замыкает Иван Горбунов (574).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 666 очков.
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 597.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 574.
- Илья Семиков (Республика Коми) — 473.
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — 433.
- Артём Мальцев (Тюменская область) — 412.
- Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 359.
- Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 334.
- Дмитрий Жуль (Красноярский край) — 310.
- Сергей Забалуев (Республика Татарстан) — 298.
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