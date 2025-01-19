Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова продолжает лидировать, Непряева — вторая

Лыжница Екатерина Смирнова продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 534 очка.

Вторую строчку занимает Дарья Непряева с результатом 472 очка. Тройку сильнейших замыкает Анастасия Фалеева (429).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины: