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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова продолжает лидировать, Непряева — вторая

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова продолжает лидировать, Непряева — вторая
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Лыжница Екатерина Смирнова продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 534 очка.

Вторую строчку занимает Дарья Непряева с результатом 472 очка. Тройку сильнейших замыкает Анастасия Фалеева (429).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

  1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 534 очка
  2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 472
  3. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 429
  4. Елизавета Маслакова (Москва) — 428
  5. Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 403
  6. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 386
  7. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 377
  8. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) — 363
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