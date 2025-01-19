Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова продолжает лидировать, Непряева — вторая
Лыжница Екатерина Смирнова продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 534 очка.
Вторую строчку занимает Дарья Непряева с результатом 472 очка. Тройку сильнейших замыкает Анастасия Фалеева (429).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 534 очка
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 472
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 429
- Елизавета Маслакова (Москва) — 428
- Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 403
- Татьяна Сорина (Тюменская область) — 386
- Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 377
- Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) — 363
Материалы по теме
Комментарии