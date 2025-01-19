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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Вальнес стал вторым

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Вальнес стал вторым
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Лыжник не принял участия в спринте на шестом этапе в Ле Рус. Сейчас в его активе 1217 очков.

Его соотечественник Эрик Вальнес поднялся на вторую строчку. Его результат 969 очков. Тройку сильнейших замыкает швед Эдвин Ангер (919).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1217 очков.
  2. Эрик Вальнес (Норвегия) — 969.
  3. Эдвин Ангер (Швеция) — 919.
  4. Уго Лапалус (Франция) — 902.
  5. Симен Крюгер (Норвегия) — 897.
  6. Мика Фермойлен (Австрия) — 863.
  7. Харальд Амундсен (Норвегия) — 836.
  8. Фридрих Мох (Германия) — 781.
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