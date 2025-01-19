Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Вальнес стал вторым
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Лыжник не принял участия в спринте на шестом этапе в Ле Рус. Сейчас в его активе 1217 очков.
Его соотечественник Эрик Вальнес поднялся на вторую строчку. Его результат 969 очков. Тройку сильнейших замыкает швед Эдвин Ангер (919).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1217 очков.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 969.
- Эдвин Ангер (Швеция) — 919.
- Уго Лапалус (Франция) — 902.
- Симен Крюгер (Норвегия) — 897.
- Мика Фермойлен (Австрия) — 863.
- Харальд Амундсен (Норвегия) — 836.
- Фридрих Мох (Германия) — 781.
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