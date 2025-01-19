Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Вальнес стал вторым

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Лыжник не принял участия в спринте на шестом этапе в Ле Рус. Сейчас в его активе 1217 очков.

Его соотечественник Эрик Вальнес поднялся на вторую строчку. Его результат 969 очков. Тройку сильнейших замыкает швед Эдвин Ангер (919).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1217 очков. Эрик Вальнес (Норвегия) — 969. Эдвин Ангер (Швеция) — 919. Уго Лапалус (Франция) — 902. Симен Крюгер (Норвегия) — 897. Мика Фермойлен (Австрия) — 863. Харальд Амундсен (Норвегия) — 836. Фридрих Мох (Германия) — 781.