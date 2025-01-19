Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс удерживает лидерство, Йохауг — четвёртая

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 1300 очков.

Вторую строчку занимает немецкая спортсменка Виктория Карль с результатом 1154 очка. Тройку сильнейших замыкает Астрид Эйре Слинн из Норвегии (1142). Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг — четвёртая.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

Джессика Диггинс (США) — 1300 очков Виктория Карль (Германия) — 1154 Астрид Эйре Слинн (Новрегия) — 1142 Терезе Йохауг (Норвегия) — 1065 Кертту Нисканен (Финляндия) — 1014 Эбба Андерссон (Швеция) — 886