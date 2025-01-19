Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс удерживает лидерство, Йохауг — четвёртая
Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 1300 очков.
Вторую строчку занимает немецкая спортсменка Виктория Карль с результатом 1154 очка. Тройку сильнейших замыкает Астрид Эйре Слинн из Норвегии (1142). Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг — четвёртая.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Джессика Диггинс (США) — 1300 очков
- Виктория Карль (Германия) — 1154
- Астрид Эйре Слинн (Новрегия) — 1142
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 1065
- Кертту Нисканен (Финляндия) — 1014
- Эбба Андерссон (Швеция) — 886
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