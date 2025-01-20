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Лыжник из России выиграл марафон в Швейцарии. Его лишили победы за использование фтора

Лыжник из России выиграл марафон в Швейцарии. Его лишили победы за использование фтора
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Российский лыжник Омар Худиев принял участие в марафоне La Diagonela в Швейцарии в категории любителей. В этой же категории, в частности, участвовал многократный олимпийский чемпион, легендарный норвежец Бьорн Дэли.

Худиев в гонке на 55 км, которая состоялась 18 января, показал лучший результат в своей категории, но спустя короткое время после финиша был дисквалифицирован, так как для подготовки лыж использовал средства, содержащие запрещённый фтор.

«У меня забрали лыжи сразу после финиша, и я понял, что сейчас последуют санкции. Дело в том, что я и правда готовил лыжи с использованием фтора и надеялся, что никто любителей проверять не будет. Да я и не рассчитывал на то, что мне удастся так пробежать. Я свою вину признал», — сказал Худиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Омар Худиев был единственным лыжником из России в этом любительском марафоне. Напомним, в Европе запрещено использование фтора для подготовки лыж, в России запрета на использование фтора нет.

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