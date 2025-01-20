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«Сохранять мотивацию ужасно сложно». Вильям Порома — о спаде Большунова

«Сохранять мотивацию ужасно сложно». Вильям Порома — о спаде Большунова
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Шведский лыжник Вильям Порома поделился мнением о спаде в карьере трёхкратного олимпийского чемпиона россиянина Александра Большунова.

«Трудно сказать. Можно предположить о проблемах с мотивацией или травмой. Однако это будет единственное, что вы сможете услышать, если не знаете, как обстоят дела на самом деле.

Но вам также нужно подумать о том, что ему нужно оставаться в хорошей форме, не соревнуясь с лучшими, сохранять мотивацию в таком случае ужасно сложно. Хочется вернуться на международную арену, зная, что ты на своём уровне. В любом случае я думаю, что это действительно тяжело», — приводит слова Порома Exspressen.

В сезоне-2024/2025 Большунов пока не смог стать победителем ни в одной гонке Кубка России. В воскресенье, 19 января, находясь в лидирующей группе, он упал за километр до финиша.

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