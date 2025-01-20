Александр Легков: FIS стало скучно без российских спортсменов — пускай нас возвращают

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал слова президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) шведа Йохана Элиаша о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования.

«Это шикарно! Пускай нас возвращают. Это же не я сказал, что нас могу вернуть. Если начали говорить, то думают об этом, скучно стало без нас. Пускай возвращают. Скорее всего, будут какие-то определённые критерии. Может, спортсмены, которые не состоят в каких-либо ведомостях, могут точечно присутствовать на Олимпийских играх. У нас такие спортсмены есть», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.