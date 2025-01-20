Бородавко: в словах президента FIS пробивается здравый смысл, но это может быть пиаром

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал слова президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) шведа Йохана Элиаша о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования.

«Радует, что здравый смысл начинает пробиваться, слова президента FIS — уже первые звоночки. Но я бы так радужно не воспринимал слова от человека, который баллотируется на пост президента МОК. Вполне вероятно, что это может быть его определённой пиар-компанией, поскольку позиция МОК — олимпийская семья, спорт и политика несовместимы. Его заявления с этим вяжутся.

А что касается реального допуска, это остаётся под вопросом, потому что очень сильно скандинавское лобби, которое очень не хочет нас видеть в своей семье до окончания СВО. Я бы спокойно воспринимал подобные выражения, потому что в FIS всё решается голосованием, на котором будет обсуждаться это решение», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Элиаш, который также является кандидатом на пост президента МОК, выступил с призывом допустить российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе.