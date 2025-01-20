«Жизнь на этом не закончится». Вяльбе — о возможном непереизбрании на пост главы ФЛГР

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что не переживает по поводу следующих выборов на пост главы возглавляемой ей организации.

«Есть критерии для руководителя, по которым оценивается его работа. Если к моей работе есть вопросы, следующая выборная конференция это покажет. Возможно, будут другие кандидатуры на этот пост и выберут их. Я к этому отношусь как к рабочему процессу. Жизнь на этом не закончится.

Угрозы, что меня не переизберут на следующий срок, не пугают. Это даже не угрозы, это жизнь, она должна идти вперёд, и к этому нужно относиться с пониманием. Я не говорила, что не уйду, пока меня вперёд ногами не вынесут. Но я привыкла жить в борьбе, и, если в достойной борьбе проиграю выборы, абсолютно нормально к этому отнесусь», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Вяльбе является трёхкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года. Следующие выборы президента Федерации лыжных гонок России должны состояться в 2026 году.