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«Возможно, Саша попал в небольшую яму». Елена Вяльбе — о спаде Александра Большунова

«Возможно, Саша попал в небольшую яму». Елена Вяльбе — о спаде Александра Большунова
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Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о текущем состоянии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Саша — очень ответственный человек во всех отношениях. Конечно, он всегда заряжен на победу и за любые результаты переживает, переваривает их.

Я бы не сказала, что Саша себя съедает из-за результатов. Бывает у спортсменов в цикле очень хороший год, после которого наступает спад, потому что ты вымотан физически и морально. Возможно, Саша просто попал в небольшую яму. Он в любом случае лидер мировых гонок, и у него будет долгая и успешная карьера», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

В сезоне-2024/2025 Большунов пока не смог стать победителем ни в одной гонке Кубка России. В воскресенье, 19 января, находясь в лидирующей группе, он упал за километр до финиша в 20-километровом скиатлоне на этапе в Казани.

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