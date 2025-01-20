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Как вы думаете, FIS действительно допустит россиян к международным стартам?

Как вы думаете, FIS действительно допустит россиян к международным стартам?
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Сегодня, 20 января, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швед Йохан Элиаш выступил за возможный допуск российских и белорусских спортсменов, не связанных с силовыми структурами, на международные соревнования.

Отметим, что Элиаш также является кандидатом в президенты Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Как вы думаете, FIS действительно допустит россиян к международным стартам?

Российские и белорусские спортсмены не выступают на соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года.

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