«Это не конец карьеры». Елена Вяльбе — о Юлии Ступак

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о возможном продолжении карьеры олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Юлии Ступак.

«Это не конец карьеры, у Юлии будет ещё новый взлёт. Я уверена, она вернётся и 100% будет в обойме.

Конечно, спортсмены такого уровня не должны уходить, жалко, что не все это понимают. У нас Анастасия Кулешова после рождения ребёнка решила закончить карьеру. Юлия не смогла тренироваться без Маркуса Крамера. Тем не менее ей рано завершать карьеру», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Летом 2024 года 29-летняя Ступак заявила, что вышла из состава сборной России с целью попробовать свои силы вне спорта.