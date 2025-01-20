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«Это не конец карьеры». Елена Вяльбе — о Юлии Ступак

«Это не конец карьеры». Елена Вяльбе — о Юлии Ступак
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о возможном продолжении карьеры олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Юлии Ступак.

«Это не конец карьеры, у Юлии будет ещё новый взлёт. Я уверена, она вернётся и 100% будет в обойме.
Конечно, спортсмены такого уровня не должны уходить, жалко, что не все это понимают. У нас Анастасия Кулешова после рождения ребёнка решила закончить карьеру. Юлия не смогла тренироваться без Маркуса Крамера. Тем не менее ей рано завершать карьеру», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Летом 2024 года 29-летняя Ступак заявила, что вышла из состава сборной России с целью попробовать свои силы вне спорта.

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