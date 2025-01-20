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Йоханнес Клебо примет участие в седьмом этапе Кубка мира в Швейцарии — NRK

Йоханнес Клебо примет участие в седьмом этапе Кубка мира в Швейцарии — NRK
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо примет участие в седьмом этапе Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт с 24 по 26 января в швейцарском Энгадине. Об этом сообщает NRK.

28-летний норвежец не участвовал в соревнованиях с 5 января, когда одержал свою четвёртую победу в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». Он пропустил шестой этап Кубка мира в Ле Рус (Франция), который прошёл с 17 по 19 января, и чемпионат Норвегии (15–19 января).

На этапе в Швейцарии запланированы смешанная эстафета 4х7,5 км, мужские и женские спринтерская гонка и 20-километровый масс-старт свободным стилем.

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