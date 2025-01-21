Стал известен состав сборной Норвегии на домашний чемпионат мира — 2025

Сборная Норвегии по лыжным гонкам обнародовала предварительный состав на домашний чемпионат мира — 2025, который состоится с 26 февраля по 9 марта в Тронхейме. У мужчин и женщин будут в итоговой заявке будут числиться по 12 человек.

Мужчины

Харальд Амундсен

Йоханнес Клэбо

Мартин Лёвстрём Нюэнгет

Симен Хегстад Крюгер

Пол Голберг

Ян Томас Йенссен

Эрик Вальнес

Андреас Рее

Эвен Нортуг

Матс Йенссен

+ 2 человека определятся позднее

Женщины

Кристине Ставос Шистад

Юлье Мюре

Терезе Йохауг

Хейди Венг

Лотта Венг

Матильде Мюрвольд

Астрид Слинн

Кристин Фоснес

Силье Теодорсен

Нора Саннес

Хелене Фоссесхолм

+ 1 человек определится позднее.