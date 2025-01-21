Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стал известен состав сборной Норвегии на домашний чемпионат мира — 2025

Стал известен состав сборной Норвегии на домашний чемпионат мира — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Норвегии по лыжным гонкам обнародовала предварительный состав на домашний чемпионат мира — 2025, который состоится с 26 февраля по 9 марта в Тронхейме. У мужчин и женщин будут в итоговой заявке будут числиться по 12 человек.

Мужчины

Харальд Амундсен
Йоханнес Клэбо
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Симен Хегстад Крюгер
Пол Голберг
Ян Томас Йенссен
Эрик Вальнес
Андреас Рее
Эвен Нортуг
Матс Йенссен
+ 2 человека определятся позднее

Женщины

Кристине Ставос Шистад
Юлье Мюре
Терезе Йохауг
Хейди Венг
Лотта Венг
Матильде Мюрвольд
Астрид Слинн
Кристин Фоснес
Силье Теодорсен
Нора Саннес
Хелене Фоссесхолм
+ 1 человек определится позднее.

Материалы по теме
Йоханнес Клебо примет участие в седьмом этапе Кубка мира в Швейцарии — NRK
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android