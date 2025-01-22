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«Важно быть здоровой». Йохауг рассказала, что перед ЧМ-2025 проведёт почти месяц без семьи

«Важно быть здоровой». Йохауг рассказала, что перед ЧМ-2025 проведёт почти месяц без семьи
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг перед чемпионатом мира — 2025 в Тронхейме проведёт почти месяц в домике в Шушене без мужа и дочери.

«Там царят тишина и покой, а лыжные трассы находятся прямо за дверью. Думаю, что с этого момента отправлюсь в домик в Шушене и проведу там какое-то время, не буду вовлечена во многое и не буду заниматься другими делами. Я стану думать только о чемпионате мира.

Знаю, что должна сделать правильный выбор, чтобы подготовиться как можно лучше. Если я этого не сделаю, то потом буду очень сильно жалеть. Сказала себе, что мне нужно на некоторое время забыть об угрызениях совести. Это трудно, но я должна. У нас будет много времени вместе до конца жизни. Так что если смотреть на жизнь в целом, то это лишь крошечная часть.

Сейчас важно защитить себя от болезней. Вирусы вокруг. А если заболеешь, то придётся брать паузу в тренировках и после возвращать форму. Так что важно быть здоровой», — приводит слова Йохауг NRK.

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