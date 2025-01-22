Александр Большунов выступит на ближайшем этапе Кубка России в Ижевске

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов примет участие на шестом этапе Кубка России — 2024/2025, который пройдёт в Ижевске с 25 по 26 января. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Саша побежит в Ижевске. Проблемы со здоровьем сейчас ему не мешают», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 Большунов пока не смог стать победителем ни в одной гонке Кубка России. В воскресенье, 19 января, находясь в лидирующей группе, он упал за километр до финиша в 20-километровом скиатлоне на этапе в Казани. В итоговом протоколе он занял 23-е место.