Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов выступит на ближайшем этапе Кубка России в Ижевске

Александр Большунов выступит на ближайшем этапе Кубка России в Ижевске
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов примет участие на шестом этапе Кубка России — 2024/2025, который пройдёт в Ижевске с 25 по 26 января. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Саша побежит в Ижевске. Проблемы со здоровьем сейчас ему не мешают», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 Большунов пока не смог стать победителем ни в одной гонке Кубка России. В воскресенье, 19 января, находясь в лидирующей группе, он упал за километр до финиша в 20-километровом скиатлоне на этапе в Казани. В итоговом протоколе он занял 23-е место.

Материалы по теме
«Возможно, Саша попал в небольшую яму». Елена Вяльбе — о спаде Александра Большунова
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android