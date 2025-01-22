«Надо менять ржавое на новое». Губерниев — о готовности заменить Вяльбе на посту в ФЛГР

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), который с 2010 года занимает трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

«Тут всему миру ясно, кто сильнейший!!! Надо менять ржавое на новое, крепко и профессионально сделанное!!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Вяльбе была избрана президентом ФЛГР 17 июня 2010 года. В мае 2014 года она была переизбрана на пост на второй срок на безальтернативной основе, 25 мая 2018 года – на третий срок также на безальтернативной основе. Также с января 2020 года Вяльбе возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России.