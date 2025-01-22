Юрий Бородавко прокомментировал информацию о возможном возвращении Юлии Ступак

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что тренеры готовы помочь олимпийской чемпионке Юлии Ступак в случае её возвращения к соревнованиям.

— Если она хочет вернуться, то пусть возвращается, конечно. Но Юле будет тяжело из‑за этих пропусков. Должно пройти время, чтобы она смогла восстановиться. Она была одной из сильнейших лыжниц в мире, с такими спортсменами всегда росла конкуренция всех участников. Мы ждём её. Со стороны тренерского штаба мы постараемся помочь ей как можно быстрее адаптироваться.

— С кем она будет работать в случае возвращения?

— Скорее всего, как и раньше, с Сориным, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Ранее «РБ Спорт» сообщили, что спортсменка может вернуться на лыжню в сезоне-2024/2025.