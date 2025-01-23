Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сорин: у лыжников внутренних разговоров, что точно откажемся ехать без флага, не было

Сорин: у лыжников внутренних разговоров, что точно откажемся ехать без флага, не было
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о возможном участии отечественных спортсменов в международных стартах.

«Когда Елена Валерьевна высказывалась в СМИ по нейтральному статусу, она высказывала своё личное мнение, свою личную позицию. На неё она имеет право. Но решение ехать или не ехать в таком статусе будет решаться всей нашей дружной лыжной семьёй. Никаких внутренних разговоров, что мы точно откажемся ехать без флага и гимна, не было. Среди спортсменов такого тоже нет.

Я знаю прекрасно, что есть настрой у ребят поехать, но нужно дождаться реальных решений и критериев допуска Международной федерации лыжных видов спорта, чтобы говорить о чём-то конкретно. У каждого в нашей команде может быть своё мнение, видение. Но решать за самих спортсменов никто не будет. И в принципе нейтральный статус оформляют сами спортсмены, это решение самого спортсмена. Мы уважаем мнение и позицию Елены Валерьевны, но решает в итоге не один человек, а вся команда», – сказал Сорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Ранее президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швед Йохан Элиаш, который также является кандидатом на пост президента МОК, выступил с призывом допустить российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе.

Материалы по теме
«Мы бы поехали – пусть только допустят». Сорин – о российских лыжниках на мировых стартах
Эксклюзив
«Мы бы поехали – пусть только допустят». Сорин – о российских лыжниках на мировых стартах
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев высказался о выступлении главы FIS за допуск россиян до соревнований
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android