Сорин: у лыжников внутренних разговоров, что точно откажемся ехать без флага, не было

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о возможном участии отечественных спортсменов в международных стартах.

«Когда Елена Валерьевна высказывалась в СМИ по нейтральному статусу, она высказывала своё личное мнение, свою личную позицию. На неё она имеет право. Но решение ехать или не ехать в таком статусе будет решаться всей нашей дружной лыжной семьёй. Никаких внутренних разговоров, что мы точно откажемся ехать без флага и гимна, не было. Среди спортсменов такого тоже нет.

Я знаю прекрасно, что есть настрой у ребят поехать, но нужно дождаться реальных решений и критериев допуска Международной федерации лыжных видов спорта, чтобы говорить о чём-то конкретно. У каждого в нашей команде может быть своё мнение, видение. Но решать за самих спортсменов никто не будет. И в принципе нейтральный статус оформляют сами спортсмены, это решение самого спортсмена. Мы уважаем мнение и позицию Елены Валерьевны, но решает в итоге не один человек, а вся команда», – сказал Сорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Ранее президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швед Йохан Элиаш, который также является кандидатом на пост президента МОК, выступил с призывом допустить российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе.