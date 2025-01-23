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Тренер Сорин — о возвращении лыжников на мировую арену: реальных предпосылок не вижу

Тренер Сорин — о возвращении лыжников на мировую арену: реальных предпосылок не вижу
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о перспективе возвращения россиян на международные соревнования.

«Пока что никаких реальных предпосылок я не вижу. У каждого вида спорта своя история, кто-то вообще не стал отстранять спортсменов, кто-то раньше начал допускать, кто-то позже. В зимних видах – почти во всех, спортсмены отстранены.

Будут реальные подвижки – будем думать, пока что не приходится, это бессмысленное сотрясание воздуха. Тем более неправильно будет уже сейчас выбирать, кто конкретно поедет на Олимпиаду. Скажут, что поедет один человек – выберем на соревнованиях лучшего. Пустят двоих – выберем двоих. Троих – выберем троих. А сейчас говорить об этом смысла нет.

Моё мнение – с радостью поехали бы на любые международные соревнования, только бы допустили на приемлемых и законных для нас условиях. Но по сути говорить не приходится», – сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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