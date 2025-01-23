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Сорин — о возможном нейтральном статусе лыжников: похожая ситуация была перед ОИ в Корее

Сорин — о возможном нейтральном статусе лыжников: похожая ситуация была перед ОИ в Корее
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сравнил ситуацию с возможным участием в Олимпиаде-2026 с Играми-2018 в Южной Корее.

«Помню, что похожая ситуация была и перед Олимпиадой в Корее. Не допустили наших лидеров. Сомневались, ехать теперь или нет. Собрались все вместе на этапе Кубка мира в Зеефельде сначала тренерским штабом, каждый высказал своё мнение, потом спортсмены высказались. И коллегиально решили, что поедем.

Хотя настроения были разные на тот момент, незаслуженное отстранение Устюгова, Вылегжанина, Крюкова, Бессмертных, нашу основу, главных претендентов, сбило настрой. Осталась небитая, необкатанная молодёжь, но подумали и решили поехать с теми, кто есть. Так что будем обсуждать, думать над любыми возможностями и шансами. К примеру, у борцов этим летом решили, что, если не едут лидеры, не едет никто», – сказал Сорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Ранее президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швед Йохан Элиаш, который также является кандидатом на пост президента МОК, выступил с призывом допустить российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе.

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