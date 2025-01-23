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Тренер Егор Сорин — о Большунове: все ждут его на старте в лучших кондициях

Тренер Егор Сорин — о Большунове: все ждут его на старте в лучших кондициях
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о текущем состоянии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Жаль, к слову, что пока не всё получается у Александра Большунова. Все его ждут на старте, ждут его в лучших кондициях и хотят с ним конкурировать. Он поднимает планку уровня соревнований», — сказал Сорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

В сезоне-2024/2025 Большунов пока не смог стать победителем ни в одной гонке Кубка России. В воскресенье, 19 января, находясь в лидирующей группе, он упал за километр до финиша в 20-километровом скиатлоне на этапе в Казани.

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