Сорин — о Коростелёве: результат казанской разделки не позволил бы бороться на Кубке мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал скорость Савелия Коростелёва в победной гонке с раздельным стартом на этапе Кубка России — 2024/2025 в Казани.

«Результат казанской разделки не позволил Коростелёву бороться за тройку сильнейших на Кубке мира. Для себя он пробежал коньком неплохо, но, безусловно, может быстрее. Всё-таки чтобы говорить о высоких позициях, нужно выигрывать с большим запасом в России, от второго или третьего места. Когда все плотно заезжают, скорее всего, ребята не потерялись бы на Кубке мира, но говорить о медальных перспективах не приходится.

Разумеется, 31 минута – это очень быстро для 15 километров. Но вот так взять и перенести это на Кубок мира… На Кубке мира, бывает, и за 30 минут бегают такую дистанцию. Бывает, победитель прибежит за 32 минуты, за 33, даже за 34. Разные круги, разное скольжение, разные погодные условия.

Не сказать, что у Савелия была какая-то феноменальная скорость. Феноменальная скорость, знаете, это если бы он у второго места выиграл 20-30 секунд. Это было бы феноменально. А так выиграл пока шесть секунд, это тоже хорошо, пока радуемся такому результату, но феноменальным будут отрывы в 20-30 секунд хотя бы от третьего места. Работаем над этим, ему есть куда и за счёт чего расти», – сказал Сорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.