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«Я не преувеличиваю». Тренер российских лыжников оценил их перспективы на Кубке мира

«Я не преувеличиваю». Тренер российских лыжников оценил их перспективы на Кубке мира
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин считает, что лучшие российские лыжники смогут бороться за высокие места на Кубке мира.

«Взять практически любого из топ-6 наших гонок и привезти его на Кубок мира – и каждый из них будет способен бороться за десятку сильнейших. Я не преувеличиваю, каждый из них.

Будут конечно и те, кто сможет бороться за топ-3. Когда нет больших разрывов, с одной стороны, хорошо если говорить про общий уровень лыж в стране. С другой, от лидера ждешь особенных результатов. А так конкуренция важна, она даёт мотивацию», – сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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