«Я не преувеличиваю». Тренер российских лыжников оценил их перспективы на Кубке мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин считает, что лучшие российские лыжники смогут бороться за высокие места на Кубке мира.

«Взять практически любого из топ-6 наших гонок и привезти его на Кубок мира – и каждый из них будет способен бороться за десятку сильнейших. Я не преувеличиваю, каждый из них.

Будут конечно и те, кто сможет бороться за топ-3. Когда нет больших разрывов, с одной стороны, хорошо если говорить про общий уровень лыж в стране. С другой, от лидера ждешь особенных результатов. А так конкуренция важна, она даёт мотивацию», – сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.