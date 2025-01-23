Сорин — о победе Терентьевой: её настоящий уровень выше. Это всё только начало

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил уровень лыжницы Натальи Терентьевой после возвращения из декрета.

«Что касается Наташи Терентьевой, уже постфактум после финиша могу сказать, что она была одним из основных фаворитов, учитывая круг, жёсткий снег. Наташа здорово умеет проходить жёсткие участки трасс, и в Казани ей это как раз таки удалось. Она показала, что восстановление идёт достаточно быстрыми темпами.

Все изначально понимали, что у Натальи очень высокий уровень. Пять месяцев немного рано, но вот на шестой-седьмой я ждал от неё возвращения к хорошим результатам, что она вновь будет бороться за первое место в каждой гонке. Получилось чуть раньше, но это ещё и явно не предел, её настоящий уровень выше. Так что всё это только начало», – сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.