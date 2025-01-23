Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сорин — о победе Терентьевой: её настоящий уровень выше. Это всё только начало

Сорин — о победе Терентьевой: её настоящий уровень выше. Это всё только начало
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил уровень лыжницы Натальи Терентьевой после возвращения из декрета.

«Что касается Наташи Терентьевой, уже постфактум после финиша могу сказать, что она была одним из основных фаворитов, учитывая круг, жёсткий снег. Наташа здорово умеет проходить жёсткие участки трасс, и в Казани ей это как раз таки удалось. Она показала, что восстановление идёт достаточно быстрыми темпами.

Все изначально понимали, что у Натальи очень высокий уровень. Пять месяцев немного рано, но вот на шестой-седьмой я ждал от неё возвращения к хорошим результатам, что она вновь будет бороться за первое место в каждой гонке. Получилось чуть раньше, но это ещё и явно не предел, её настоящий уровень выше. Так что всё это только начало», – сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Мы бы поехали – пусть только допустят». Сорин – о российских лыжниках на мировых стартах
Эксклюзив
«Мы бы поехали – пусть только допустят». Сорин – о российских лыжниках на мировых стартах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android