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Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, 7-й этап: расписание гонок, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, 7-й этап: расписание гонок, где смотреть
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В пятницу, 24 января, в Энгадине (Швейцария) начнётся седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

24 января
18:00 мск. Смешанная эстафета 4x7,5 км

25 января
12:45 мск. Женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация.
13:15 мск. Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация.
15:15 мск. Женщины. Спринт, свободный стиль. Финальный этап.
15:45 мск. Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финальный этап.

26 января
14:30 мск. Мужчины. 20 км. Масс-старт, свободный стиль.
17:00 мск. Мужчины. 20 км. Масс-старт, свободный стиль.

Трансляцию Кубка мира по лыжным гонкам в России осуществляют каналы холдинга «Матч ТВ».

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025
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