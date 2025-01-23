Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, 7-й этап: расписание гонок, где смотреть

В пятницу, 24 января, в Энгадине (Швейцария) начнётся седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
24 января
18:00 мск. Смешанная эстафета 4x7,5 км
25 января
12:45 мск. Женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация.
13:15 мск. Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация.
15:15 мск. Женщины. Спринт, свободный стиль. Финальный этап.
15:45 мск. Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финальный этап.
26 января
14:30 мск. Мужчины. 20 км. Масс-старт, свободный стиль.
17:00 мск. Мужчины. 20 км. Масс-старт, свободный стиль.
Трансляцию Кубка мира по лыжным гонкам в России осуществляют каналы холдинга «Матч ТВ».