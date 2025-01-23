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Пантрина победила в гонке на 5 км на чемпионате войск нацгвардии РФ, Сорина — третья

Лыжница Елизавета Пантрина, выступающая за Уральский округ, стала победительницей гонки 5 км свободным стилем на чемпионате войск национальной гвардии РФ, который проходит в Сыктывкаре. Она преодолела дистанцию за 13.50,0.

Второе место заняла Мария Истомина (Центральный округ), отставшая от лидера на 7,4. Тройку сильнейших замкнула ещё одна представительница Уральского округа Татьяна Сорина (+13,5).

Лыжные гонки.Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Сыктывкар. Женщины 5 км:

1. Елизавета Пантрина (Уральский округ) — 13.50,0.

2. Мария Истомина (Центральный округ) — отставание 7,4.

3. Татьяна Сорина (Уральский округ) +13,5.

4. Екатерина Шибекина (Центральный округ) +35,2.

5. Светлана Потапова (Северо-Западный округ) +42,0.

6. Анастасия Фалеева (Северо-Западный округ) +44,1...

8. Алёна Баранова (Сибирский округ) +1.06,6...

10. Екатерина Евтягина (Приволжский округ) +1.14,1…