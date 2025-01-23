Артём Мальцев победил в разделке на чемпионате войск нацгвардии РФ, Спицов — седьмой

Лыжник Артём Мальцев, выступающий за Центральный округ, стал победителем гонки раздельным стартом на чемпионате войск национальной гвардии РФ, который проходит в Сыктывкаре. Он преодолел дистанцию 15 км свободным стилем за 35.33,8.
Второе место занял Павел Соловьёв (Приволжский округ), проигравший победителю 16,2. Тройку сильнейших замкнул представитель Северо-Западного округа Илья Порошкин (+39,8).
Лыжные гонки. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Сыктывкар. Мужчины 15 км:
1. Артём Мальцев (Центральный округ) — 35.33,8.
2. Павел Соловьёв (Приволжский округ) — отставание 16,2
3. Илья Порошкин (Северо-Западный округ) + 39,8...
5. Евгений Семяшкин (Центральный округ) — 1.09,5...
7. Денис Спицов (Приволжский округ) — 1.09,5.