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Артём Мальцев победил в разделке на чемпионате войск нацгвардии РФ, Спицов — седьмой

Артём Мальцев победил в разделке на чемпионате войск нацгвардии РФ, Спицов — седьмой
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Лыжник Артём Мальцев, выступающий за Центральный округ, стал победителем гонки раздельным стартом на чемпионате войск национальной гвардии РФ, который проходит в Сыктывкаре. Он преодолел дистанцию 15 км свободным стилем за 35.33,8.

Второе место занял Павел Соловьёв (Приволжский округ), проигравший победителю 16,2. Тройку сильнейших замкнул представитель Северо-Западного округа Илья Порошкин (+39,8).

Лыжные гонки. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Сыктывкар. Мужчины 15 км:

1. Артём Мальцев (Центральный округ) — 35.33,8.
2. Павел Соловьёв (Приволжский округ) — отставание 16,2
3. Илья Порошкин (Северо-Западный округ) + 39,8...
5. Евгений Семяшкин (Центральный округ) — 1.09,5...
7. Денис Спицов (Приволжский округ) — 1.09,5.

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