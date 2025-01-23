Савелий Коростелёв объяснил, почему не страдает из-за отсутствия международных стартов

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв рассказал, почему его мотивация сохраняется на должном уровне после отстранения отечественных спортсменов от международных соревнований.

«Этот вопрос больше касается возрастных спортсменов. У меня пока хватает энтузиазма, энергия бьёт ключом, мотивация на высоком уровне.

Тяжелее всего это переносить спортсменам, которым ещё не знаком вкус олимпийской медали, но которые уже были близки к ней, участвовали в международных стартах и Олимпийских играх. Мне кажется, это тяжелее всего», — приводит слова Коростелёва «РИА Новости Спорт».

Ранее президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швед Йохан Элиаш, который также является кандидатом на пост президента МОК, выступил с призывом допустить российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе.