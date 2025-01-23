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Савелий Коростелёв объяснил, почему не страдает из-за отсутствия международных стартов

Савелий Коростелёв объяснил, почему не страдает из-за отсутствия международных стартов
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Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв рассказал, почему его мотивация сохраняется на должном уровне после отстранения отечественных спортсменов от международных соревнований.

«Этот вопрос больше касается возрастных спортсменов. У меня пока хватает энтузиазма, энергия бьёт ключом, мотивация на высоком уровне.

Тяжелее всего это переносить спортсменам, которым ещё не знаком вкус олимпийской медали, но которые уже были близки к ней, участвовали в международных стартах и Олимпийских играх. Мне кажется, это тяжелее всего», — приводит слова Коростелёва «РИА Новости Спорт».

Ранее президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швед Йохан Элиаш, который также является кандидатом на пост президента МОК, выступил с призывом допустить российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе.

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